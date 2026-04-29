Xinjiang Koerle Pear: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Xinjiang Koerle Pear lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Xinjiang Koerle Pear hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xinjiang Koerle Pear in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 878,7 Millionen CNY im Vergleich zu 746,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at