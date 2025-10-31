Xinjiang Koerle Pear: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Xinjiang Koerle Pear präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 578,8 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 553,5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at