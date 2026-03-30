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30.03.2026 06:31:29

Xinjiang Qingsong Building Material and Chemicals (Group) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Xinjiang Qingsong Building Material and Chemicals (Group) ließ sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xinjiang Qingsong Building Material and Chemicals (Group) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,030 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,71 Prozent auf 824,1 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 874,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 0,170 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xinjiang Qingsong Building Material and Chemicals (Group) 0,220 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 3,87 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 10,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Xinjiang Qingsong Building Material and Chemicals (Group) 4,31 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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