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20.08.2026 06:31:29
Xinjiang Qingsong Building Material and Chemicals (Group) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Xinjiang Qingsong Building Material and Chemicals (Group) hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Xinjiang Qingsong Building Material and Chemicals (Group) 1,13 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,33 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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