Xinjiang Sayram Modern A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xinjiang Sayram Modern A lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Xinjiang Sayram Modern A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 434,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 683,1 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 127,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at