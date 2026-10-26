Xinjiang Tianrun Dairy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Xinjiang Tianrun Dairy hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 735,1 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 678,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at