Xinjiang Tianye veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Xinjiang Tianye hat am 25.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,78 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at