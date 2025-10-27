Xinjiang Torch Gas A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xinjiang Torch Gas A hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,39 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,350 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Xinjiang Torch Gas A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 317,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

