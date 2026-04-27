Xinjiang Torch Gas A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Xinjiang Torch Gas A hat am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,32 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Xinjiang Torch Gas A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,320 CNY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent auf 479,9 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 467,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at