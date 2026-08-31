Xinjiang Urban Construction (Group) A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xinjiang Urban Construction (Group) A lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,03 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,13 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xinjiang Urban Construction (Group) A 1,02 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at