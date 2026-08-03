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03.08.2026 06:31:29
Xinjiang Winka Times Department Store: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Xinjiang Winka Times Department Store veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xinjiang Winka Times Department Store 0,020 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 575,0 Millionen CNY – ein Plus von 5,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xinjiang Winka Times Department Store 544,8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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