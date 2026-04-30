Xinjiang Winka Times Department Store: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Xinjiang Winka Times Department Store ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xinjiang Winka Times Department Store die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,14 CNY gegenüber 0,120 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 759,5 Millionen CNY – ein Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xinjiang Winka Times Department Store 726,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at