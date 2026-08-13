Xinjiang Xintai Natural Gas legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xinjiang Xintai Natural Gas hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,57 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xinjiang Xintai Natural Gas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 991,5 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 974,7 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at