Xinjiang Xintai Natural Gas stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Xinjiang Xintai Natural Gas präsentierte am 28.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xinjiang Xintai Natural Gas 0,720 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 953,4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 812,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,90 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Xinjiang Xintai Natural Gas mit einem Umsatz von insgesamt 3,92 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,77 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at