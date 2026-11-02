Xinjiang Xintai Natural Gas stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Xinjiang Xintai Natural Gas hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,61 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,460 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,06 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 931,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at