Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,36 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at