Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,56 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at