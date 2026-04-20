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20.04.2026 06:31:29
Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 CNY, nach 0,060 CNY im Vorjahresvergleich.
Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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