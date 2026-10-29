Xinjiang Yilite Industry: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xinjiang Yilite Industry hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,05 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,050 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 35,04 Prozent zurück. Hier wurden 148,6 Millionen CNY gegenüber 228,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at