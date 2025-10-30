Xinjiang Yilite Industry hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Xinjiang Yilite Industry hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Xinjiang Yilite Industry hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 CNY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 191,5 Millionen CNY, gegenüber 273,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29,93 Prozent präsentiert.

