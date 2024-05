Xintela AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Xintela AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Xintela AB vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at