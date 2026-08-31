Xintela AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Xintela AB hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,3 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at