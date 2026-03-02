Xintela AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xintela AB hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 SEK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 SEK ebenfalls auf diesem Niveau.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xintela AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 62,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen SEK im Vergleich zu 1,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Xintela AB hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,070 SEK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,070 SEK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 4,21 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,28 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at