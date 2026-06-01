Xintela AB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Xintela AB lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 214,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,4 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at