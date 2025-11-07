Xintela AB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Xintela AB hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 69,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,8 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,9 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at