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29.07.2026 06:31:29
Xinyaqiang Silicon Chemistry A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Xinyaqiang Silicon Chemistry A hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xinyaqiang Silicon Chemistry A ein EPS von 0,070 CNY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 207,6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 150,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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