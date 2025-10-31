Xinyu Iron Steel präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Xinyu Iron Steel gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,160 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xinyu Iron Steel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,71 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 9,74 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at