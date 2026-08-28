Xinyu Iron Steel präsentierte Quartalsergebnisse

Xinyu Iron Steel hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,75 Milliarden CNY – eine Minderung von 0,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,76 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at