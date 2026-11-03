Xinyu Iron Steel: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Xinyu Iron Steel gab am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xinyu Iron Steel 0,080 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,71 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,10 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at