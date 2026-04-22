Xinyu Iron Steel: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Xinyu Iron Steel präsentierte in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das vergangene Quartal hat Xinyu Iron Steel mit einem Umsatz von insgesamt 8,58 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,75 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,88 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at