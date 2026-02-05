|
Xior Student Housing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Xior Student Housing hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,600 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 71,6 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,3 Millionen EUR umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,48 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Xior Student Housing 223,94 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 199,25 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2,21 EUR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 180,04 Millionen EUR gerechnet.
