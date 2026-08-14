XL Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

XL Energy hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,94 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at