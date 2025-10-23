|
23.10.2025 05:49:40
XL-Messe 'Spiel Essen' startet - Brettspiele hoch im Kurs
ESSEN (dpa-AFX) - Mit mehr als 1.700 Neuheiten und vielen Klassikern rund um Würfel, Karten und Spielsteine geht an diesem Donnerstag die internationale Brettspielemesse an den Start. In Essen werden zu der laut veranstaltendem Merz Verlag weltgrößten Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele rund 220.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Spielefans können an den Ständen und Tischen der fast 950 Aussteller aus 50 Ländern vier Tage lang etwa neue Party-, Rätsel-, Rollen- oder auch Familienspiele testen.
Analoges Spielen ist nach Branchenangaben sehr beliebt in Deutschland, die Marktentwicklung erfreulich. Das Angebot an Gesellschaftsspielen werde immer vielfältiger, hieß es zum Start der "Spiel Essen"./wa/DP/nas
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt im Plus -- DAX schlussendlich mit Verlusten -- US-Märkte gaben nach -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt konnte seine anfänglichen Gewinne zur Wochenmitte nicht verteidigen. Der deutsche Leitindex steckte unterdessen Verluste ein. Auch die Wall Street notierte leichter. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch in Rot.