State Street Aktie

State Street für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864777 / ISIN: US8574771031

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28.08.2026 12:53:51

XLF vs. KRE: Which State Street Financial Sector ETF Is the Better Buy

Investors looking for financial sector exposure typically need to choose between broad diversification and more concentrated sub-sector bets. The State Street Financial Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLF) spreads its holdings across large-cap banks, insurers, and payment companies, while the State Street SPDR S&P Regional Banking ETF (NYSEMKT:KRE) zeroes in on regional lenders.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Cost-conscious investors may prefer XLF's expense ratio of 0.08%, which is notably cheaper than KRE's 0.35%. KRE pays the higher dividend yield, though -- 2.10% versus XLF's 1.42%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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State Street Corp Deposit Shs Repr 1-4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series -G- 20,64 -0,29% State Street Corp Deposit Shs Repr 1-4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series -G-
State Street Corp. 166,40 0,36% State Street Corp.

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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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