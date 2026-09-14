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14.09.2026 17:36:47
XLF vs FNCL: Which Financial Services ETF Wins Out for Investors?
The State Street Financial Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLF) provides concentrated exposure to large-cap financial giants, while the Fidelity MSCI Financials Index ETF (NYSEMKT:FNCL) includes a wider array of mid- and small-cap companies.
These two financial sector ETFs are staple choices for investors seeking exposure to American banks, insurers, and capital markets. While they overlap significantly in their largest holdings, their underlying indexes create a meaningful difference in how much of the broader financial market they capture.
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