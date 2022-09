Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Xlife Sciences mit erfreulichen Fortschritten im 1. Halbjahr 2022



28.09.2022 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Xlife Sciences (SIX: XLS) hat heute die Ergebnisse für das per 30. Juni 2022 endende erste Halbjahr 2022 veröffentlicht. Oliver R. Baumann, CEO Xlife Sciences, kommentiert: «Bei der Umsetzung unserer Strategie, eine Brücke von der präklinischen Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen, haben wir trotz eines schwierigen Marktumfeldes relevante Schritte erreicht und können insgesamt auf sechs erfolgreiche Monate zurückblicken.» Ein wesentlicher Meilenstein im ersten Semester 2022 war die am 11. Februar 2022 erfolgte Kotierung der Aktie von Xlife Sciences im KMU-Handelssegment «Sparks» der SIX Swiss Exchange und der damit verbundene Wechsel von der Börse München. Mit der Kotierung an der SIX Swiss Exchange verbunden war der Anspruch, die Visibilität des Unternehmens für Investorinnen und Investoren zu erhöhen. Dieses Versprechen wurde im Mai mit der Veröffentlichung eines «Valuation Reports» ein erstes Mal eingelöst; der Bericht wird das nächste Mal per Ende Dezember 2022 aktualisiert. Nach der Berichtsperiode wurden zudem die ersten zwei unabhängigen Research-Berichte zu Xlife Sciences veröffentlicht, beide mit einer «Buy»-Einstufung. Ein weiteres wichtiges Ziel im laufenden Geschäftsjahr 2022 ist es, das Portfolio an Projekten auszubauen sowie die Synergieeffekte und Kooperationen zwischen den Projekten zu intensivieren. Im ersten Halbjahr 2022 ist dies mit der neu gegründeten Bio-Chirurgie-Gesellschaft novaxomx gelungen, einem Joint-Venture von Xlife Sciences und curasan, einem global führenden Anbieter von Biomaterialien für die Knochen und Geweberegeneration in der dentalen und orthopädischen Chirurgie: novaxomx fokussiert sich auf die Erforschung, Entwicklung, Zertifizierung, Produktion und Vermarktung von disruptiven, biochirurgischen Therapien für den Einsatz bei muskuloskelettalen Erkrankungen und bei der Geweberegeneration. Der Forschungs- und Entwicklungsansatz von novaxomx basiert auf der patentierten «Exosomen»-Technologie einer anderen Xlife Sciences-Projektgesellschaft, Lysatpharma. Wie im April 2022 angekündigt, hat sich Xlife Sciences in den letzten Monaten auch intensiv mit dem Thema der Nachhaltigkeit und den für die Anspruchsgruppen des Unternehmens relevanten Nachhaltigkeits-Themen beschäftigt. Diese ESG-Themen wurden in einer Materialitäts-Analyse festgehalten und daraus Nachhaltigkeits-Ziele abgeleitet, um zukünftige Fortschritte kontinuierlich messen zu können. Diese Nachhaltigkeits-Strategie wurde nach Ende der Berichtsperiode, im September 2022, veröffentlicht; die jährliche Nachhaltigkeits-Berichterstattung beginnt nächsten Frühling mit dem Geschäftsbericht 2022. Operative Fortschritte Per Ende Juni 2022 verfügte Xlife Sciences über insgesamt 25 Projektgesellschaften. Im ersten Semester 2022 haben diese unter anderem folgende erfreuliche Fortschritte erzielt: Laxxon Medical hat Evonik Venture Capital als neue Investorin gewonnen. Evonik Venture Capital ist eine Tochter-gesellschaft der Evonik Industries AG, einem deutschen MDAX-Unternehmen. Darüber hinaus haben Laxxon und das deutsche Spezialpharma-Unternehmen Evonik eine gemeinsame Produktentwicklungs- und Kooperations-vereinbarung abgeschlossen. Auf Basis dieser Vereinbarung plant Evonik, Tabletten für Laxxon herzustellen.

Das Ergebnis (unverwässert) je Aktie beträgt CHF -1.48.- (Vorjahresperiode: -0.74.-)

Die Bilanzsumme beläuft sich auf CHF 470.8 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 480.0 Mio.)

Das Eigenkapital beträgt CHF 315.6 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 318.2 Mio.) Ausblick Der Ukraine-Krieg, die Entwicklung der Inflation und Sorgen vor einer Rezession beeinflussten die Stimmung an den Finanzmärken im ersten Halbjahr 2022. Diese Entwicklungen und Ereignisse hatten bisher keine fundamentalen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Xlife Sciences; die steigenden Zinsen könnten die Risikoeinstufung einzelner Projektgesellschaften per Ende Geschäftsjahr 2022 möglicherweise verändern und eventuell auch eine Auswirkung auf die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (Weighted Average Cost of Capital, WACC) haben. «Die erfolgreiche Verpartnerung von Projekten und damit das Schaffen von Mehrwert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre steht bei uns aktuell ganz im Fokus. Zudem konzentrieren wir uns auf die weitere Entwicklung des Projektportfolios, wozu auch Synergien innerhalb der Projektgesellschaften, die Lancierung neuer Projekte sowie weitere Kooperationen mit renommierten Universitäten gehören», sagt Oliver R. Baumann, CEO Xlife Sciences. Der vollständige Halbjahresbericht 2022 inklusive Abschluss per 30. Juni 2022 der Xlife Sciences AG steht unter https://www.xlifesciences.ch/news-kennzahlen auf der Unternehmens-Website zum Download zur Verfügung. Finanzkalender Geschäftsbericht 2022 20. April 2023 Generalversammlung 2023 22. Juni 2023 Halbjahresbericht 2023 21. September 2023 Kontakt Auskünfte für Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin, handschin@irf-reputation.ch Auskünfte für Investoren: Xlife Sciences AG, Dennis Lennartz, dennis.lennartz@xlifesciences.ch Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zurich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch, www.xlifesciences.ch,

Handelsregister Zurich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Uber Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitaten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Losungen fur einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualitat anzubieten. Ziel ist es, eine Brucke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmarkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfaltig ausgewahlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und kunstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nachste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

Ende der Insiderinformation