Xlife Sciences: Schweizer Portfoliogesellschaft Axenoll erhalt strategisch bedeutsames Patent des Europaischen Patentamts

Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gab heute bekannt, dass ihre Schweizer Portfoliogesellschaft Axenoll Life Sciences AG vom Europäischen Patentamt ein strategisch bedeutsames Patent für ein Verfahren zur Erzeugung von biologischem Gewebe erhalten hat. Weitere Patentanmeldungen bei weiteren relevanten Patentämtern sind bereits eingereicht worden. Das erteilte europäische Patent (EP3766961) schützt ein von Axenoll entwickeltes Verfahren zur Erzeugung von biologischem Gewebe, insbesondere für medizinische Behandlungen und für pharmakologische Untersuchungen unter Verwendung von lebenden Zellen. Dabei kommt das besonders schonende Siebdruckverfahren von Axenoll zum Einsatz, bei dem das Druckmedium durch ein Drucksieb auf eine Unterlage gedruckt wird und bei dem sich die gedruckten Zellen anschliessend zu Gewebe entwickeln. Es ist die bisher einzige industrielle und für Lebendzellen geeignete Produktionsmethode für Gross-Serien. Axenoll ist auf 3D-Druckverfahren spezialisiert, dazu gehört unter anderem das Drucken von Biopolymeren und lebenden Zellen. Die daraus entstehenden Produkte werden für Gewebezüchtungen («Tissue Engineering»), Testung von Pharmawirkstoffen und für in-vitro Krankheitsmodelle verwendet. Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences AG, kommentiert: «Die Patenterteilung unterstreicht die Innovationskraft von Axenoll und die herausragende Stellung unserer Portfoliogesellschaft in der Entwicklung von biologischem Gewebe mittels 3D-Siebdrucktechnik. 3D-Druck ist eine Schlüsseltechnologie in der LifeSciences-Industrie. Xlife Sciences hat diesen Trend früh erkannt und hält deshalb gleich zwei solche 3D-Druck-Unternehmen Axenoll Lifesciences und Laxxon Medical im aktuellen Portfolio.» Finanzkalender Geschäftsbericht 2022 20. April 2023 Generalversammlung 2023 20. Juni 2023 Halbjahresbericht 2023 21. September 2023 Kontakt Auskünfte für Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin, handschin@irf-reputation.ch Auskünfte für Investoren: Xlife Sciences AG, Dennis Lennartz, dennis.lennartz@xlifesciences.ch Xlife Sciences AG,

Uber Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitaten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Losungen fur einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualitat anzubieten. Ziel ist es, eine Brucke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmarkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfaltig ausgewahlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und kunstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nachste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

