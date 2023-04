Xlife Sciences: Valuation Report 2022 bestatigt und unterstreicht langfristiges Portfolio-Potenzial

Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Xlife Sciences AG (SIX: XLS) hat heute den vollständigen Valuation Report 2022 publiziert, der das Portfolio des Unternehmens per Ende 2022 bewertet. Die Bewertung wurde vom unabhängigen Beratungshaus Cylad Experts durchgeführt und umfasst 20 der insgesamt 26 Projektgesellschaften von Xlife Sciences.[1] Die Bewertung basiert primär auf dem in der Life-Sciences-Industrie typischerweise verwendeten, risikoadjustierten Kapitalwert (Net Present Value, NPV). Die im Bewertungsprozess angewendeten zentralen Parameter sind die Kapitalkosten und die Entwicklungsrisiken der Projektgesellschaften. Der Valuation Report 2022 bewertet das Portfolio von Xlife Sciences per 31. Dezember 2022 in einer Bandbreite zwischen CHF 576 Mio. (Vorjahr: CHF 574.1 Mio.) und CHF 704.5 Mio (Vorjahr: CHF 701.7 Mio.). [2] Die sechs Projektgesellschaften alytas therapeutics, Veraxa Biotech , inflamed pharma, Inventum Genetics, FUSE-AI und Lysatpharma machen 80 Prozent dieses Portfoliowerts aus.

Der Bereich «Biotechnologie/Therapien» trägt somit 54 Prozent des Portfoliowerts bei, der Bereich «Technologieplattformen 29 Prozent.

53 Prozent des bewerteten Portfolios befindet sich in der «Proof of Concept»-Phase, weitere 17 Prozent in der Phase der klinischen Entwicklung. Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences, kommentiert: «Der Valuation Report 2022 bestätigt und unterstreicht das langfristige Portfolio-Potenzial von Xlife Sciences. Er zeigt auf, dass unser Fokus auf frühe bis sehr frühe Projekte abhängig vom zukünftigen Entwicklungserfolg der einzelnen Projektgesellschaften ein hohes Hebelwirkungs-Potenzial für Investorinnen und Investoren bietet.» Der vollständige Valuation Report 2022 von Xlife Sciences steht (in englischer Sprache) unter https://www.xlifesciences.ch/news-kennzahlen im Bereich «Finanzberichte» zum Download zur Verfügung. Finanzkalender Generalversammlung 2023 20. Juni 2023 Halbjahresbericht 2023 21. September 2023 Kontakt Auskünfte für Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin, handschin@irf-reputation.ch Auskünfte für Investoren: Xlife Sciences AG, Dennis Lennartz, dennis.lennartz@xlifesciences.ch [1] Nicht bewertet wurden die sechs Projektgesellschaften panmabs, XRNA Biotech, xprot, novaxomx, Novum Technologie und x-diagnostics. [2] Die Bewertungs-Bandbreite für 2022 wurde bereits am 20. April 2022 im Geschäftsbericht 2022 kommuniziert. Xlife Sciences AG,

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitaten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Losungen fur einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualitat anzubieten. Ziel ist es, eine Brucke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmarkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfaltig ausgewahlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und kunstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nachste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

