Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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10.05.2026 13:00:04
XLP vs. PBJ: A Low-Cost Staples Giant Against a Concentrated Food-and-Beverage Specialist
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) provides broad, low-cost exposure to large-cap staples, while Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ) offers a concentrated, higher-fee strategy focused on specific food-industry metrics.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Cost is a major differentiator, as XLP is significantly more affordable with an expense ratio 0.53 percentage points lower than its peer. Investors looking for income could find the State Street fund more attractive, as it provides a significantly higher distribution than the Invesco fund.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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