Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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18.06.2026 13:58:01
XLRE vs. VNQ: Which Real Estate ETF Is Better for Long-Term Income Investors?
Real estate investment trusts (REITs) provide a unique way to gain exposure to income-producing property without the headaches of direct property management.The choice between State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLRE) and Vanguard Real Estate ETF (NYSEMKT:VNQ) primarily hinges on whether an investor prefers a concentrated, low-cost S&P 500-focused portfolio or broader market exposure with a higher yield. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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