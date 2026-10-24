International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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24.10.2026 14:06:02
XLRE vs VNQI: Domestic Large-Cap Stability or International 5% Yield
The State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLRE) concentrates on domestic S&P 500 holdings, while the Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (NASDAQ:VNQI) provides broad international exposure with a higher yield.
Investors seeking real estate exposure must decide between domestic stability and international diversification. The State Street fund targets the U.S. market, while the Vanguard ETF reaches across more than 30 countries to find opportunities outside American borders, allowing investors to partition their real estate holdings by geography and economic cycles.
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