Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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24.09.2026 17:43:56
XLV vs IBB: How Healthcare Diversification Compares to Biotech Concentration
Investors seeking healthcare exposure must choose between the stability of diversified pharmaceutical giants and the high-growth potential of specialized biotech firms.
The State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLV) provides broad exposure to the healthcare sector at a lower cost, while the iShares Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) focuses on a more volatile niche.
This comparison analyzes how these different focuses affect cost, yield, and risk-adjusted performance for long-term holders.
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