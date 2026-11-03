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03.11.2026 15:12:34

XMax Board Authorizes $30 Mln Share Repurchase Program; Shares Up In Premarket

(RTTNews) - Furniture distributor and artificial intelligence software company XMax Inc. (XMAX) announced on Tuesday that its board has authorized a share repurchase program of up to $30 million of its common stock, par value $0.001 per share.

The company said repurchases may be made only at prices below $5.50 per share.

XMax said the program will begin on a date to be determined after it releases financial results for the quarter ended September 30.

The company said the repurchase authorization will expire three months after the commencement date.

XMax said it expects to fund any repurchases with existing cash and cash equivalents.

Shares of XMax up 11.64% to $4.4768 in premarket trading after ending Monday's session down 37.49%.

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