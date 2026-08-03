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03.08.2026 06:31:29
XNET verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
XNET hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,48 JPY. Im Vorjahresviertel hatte XNET 37,38 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,46 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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