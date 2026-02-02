XNET veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

XNET lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38,99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte XNET ein EPS von 36,98 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,41 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at