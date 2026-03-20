Xoma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xoma hat am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xoma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,8 Millionen USD im Vergleich zu 8,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,46 USD. Im Vorjahr waren -1,650 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 52,15 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 83,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Xoma einen Umsatz von 28,49 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at