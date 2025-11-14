Xoma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Xoma hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 9,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at