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14.05.2026 06:31:29
Xoma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Xoma hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,56 Prozent auf 12,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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