06.11.2025 06:31:29
Xometry A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Xometry A stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Xometry A 180,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 141,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
