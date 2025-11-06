Xometry A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xometry A stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Xometry A 180,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 141,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at