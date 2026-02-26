Xometry A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Xometry A gab am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Xometry A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 148,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 192,4 Millionen USD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,220 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 686,63 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 545,53 Millionen USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,336 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 677,61 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at